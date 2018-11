Le convoi de Charles Michel et Theresa May impliqué dans un incident sur la E42: deux policiers à moto blessés

Un incident s'est produit sur la E42 avec le convoi transportant Charles Michel et Theresa May au SHAPE, à Mons. Deux motards de la police fédérale ont été légèrement blessés.

Après avoir visité le cimetière militaire de Saint-Symphorien, Charles Michel et Theresa May ont pris la direction du SHAPE, à Mons. Selon plusieurs médias, le trajet entre le cimetière et le SHAPE a été marqué par un incident dans lequel deux policiers ont été blessés. Un conducteur se serait ainsi inséré dans le convoi des Premiers ministres sur la E42. Deux motards de la police auraient été percutés et blessés.

Charles Michel aurait immédiatement ordonné que le convoi s'arrête pour prendre des nouvelles des deux policiers motards qui ont chuté. Légèrement blessés, ils ont été transportés à l'hôpital.





Une ambiance de recueillement lors des visites officielles

Pour rappel, les Premiers ministres belge et britannique ont visité vendredi matin le cimetière militaire de Saint-Symphorien à Mons, aménagé par les Allemands en 1916. Celui-ci accueille notamment les tombes du premier et du dernier soldat britannique tombés au cours de la Première Guerre mondiale.

Lors de cette cérémonie à huis clos, des soldats étaient présents, notamment du régiment de cavalerie de l'armée britannique, les Royal Lancers, auxquels appartenait George Ellison. La cérémonie à Saint-Symphorien s'est déroulée dans une ambiance de profond recueillement.



L'HOMMAGE DE CHARLES MICHEL ET THERESA MAY