(Belga) Le corps d'un cyclo-touriste a été découvert samedi après-midi dans le Canal Albert à hauteur de Vroenhoven, près de Riemst, à la frontière néerlandaise.

La victime semble être tombée à l'eau alors qu'elle faisait du vélo et s'est noyée. Son vélo n'étant pas abîmé, les enquêteurs pensent qu'aucun tiers n'est impliqué. On ignore pour l'instant l'identité du cyclo-touriste qui semble être âgé de plus de 70 ans. (Belga)