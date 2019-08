Le corps d'un Liégeois retrouvé décapité et brûlé à Erezée: les inculpés ont 20, 21 et 29 ans

Il y a une semaine, un corps calciné, décapité et enseveli était retrouvé dans la commune d’Erezée. Celui très probablement d’Ilyas Kösker, un Liégois de 44 ans porté disparu depuis le 28 juin. Trois jeunes de 20, 21 et 29 ans ont été arrêtés et inculpés. Faisons le point sur cette affaire.

Pourquoi Ilyas Kölker a-t-il été décapité, brulé et retrouvé à plus de 60 kilomètres d’Herstal, d’où il est originaire ? Plusieurs auteurs présumés doivent probablement en savoir davantage. "Trois personnes sont actuellement interpellées et mises sous mandat d'arrêt. Une en date du 31 juillet et deux autres en date du 9 août dernier. Ils sont actuellement inculpés pour meurtre, même si on va certainement aller vers une inculpation d'assassinat assez rapidement", explique Nathalie Vandeweerd, premier substitut du procureur du roi de Liège.



Les suspects sont trois jeunes de 20, 21 et 29 ans. Ils sont inconnus de la justice.





Des analyses ADN sont en cours



Le soir du 28 juin, Ilyas Kölker aurait eu rendez-vous pour vendre sa voiture, la suite reste floue. "Les informations permettent de dire que c'est très probablement le corps de monsieur Kösker qui a été retrouvé. Mais vu l'état du corps, il faut pouvoir le confirmer par des analyses ADN, qui sont actuellement en cours", indique Nathalie Vandeweerd.

Quant au mobile précis, il reste à déterminer. De nombreux devoirs d’enquête sont toujours en cours.