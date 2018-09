Le corps de sécurité du palais de justice de Bruxelles pourrait faire grève jeudi

(Belga) Le mouvement de grève des agents de sécurité du palais de justice de Bruxelles pourrait se poursuivre jeudi et certainement vendredi, jour de grève de la fonction publique. Ce mercredi, aucun agent du corps de sécurité du palais de justice n'a assuré ces fonctions. La police est dès lors intervenue pour assumer une partie de leurs missions de contrôle et de transfert des détenus.

D'autres actions de grève et d'arrêt de travail pourraient être envisagées du côté des agents de sécurité du palais de justice, a confié à l'agence Belga l'un de ces agents, Kosov Muja, par ailleurs délégué syndical CSC. La grève pourrait donc se poursuivre encore jeudi, mais certainement vendredi puisqu'a lieu une manifestation des fonctionnaires. "Dans trois mois nous serons transférés à la police fédérale et on nous refuse toujours les promotions auxquelles nous avons droit depuis un an. Ce n'est pas une faveur qu'on demande, nous sommes dans les conditions pour obtenir ces promotions depuis novembre 2017", a rappelé M. Muja. En décembre 2015, le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) avait annoncé un changement de tutelle concernant les corps de sécurité des palais de justice. Ce changement est en cours. Les agents de sécurité obtiendront le même statut que les fonctionnaires de police. Depuis lors, de nombreuses négociations ont eu lieu concernant les conditions de ce transfert mais aucun accord ne semble avoir été trouvé entre travailleurs et nouvel employeur. (Belga)