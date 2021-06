Le corps de Jürgen Conings retrouvé sans vie

Le parquet fédéral confirme la découverte du corps sans vie de Jürgen Conings, ce militaire recherché depuis le 17 mai et qui avait proféré des menaces de mort à l'encontre de diverses personnalités. La cause de la mort est probablement imputable à un suicide par arme à feu, selon les premières constatations.

Le corps de Jürgen Conings a été retrouvé sans vie dans les bois de la commune de Dilsen-Stockem. Une information confirmée par le parquet fédéral quelques instants plus tard. "La cause de la mort est probablement, selon les premières constations, imputable à un suicide par arme à feu, mais cette cause devra être établie avec certitude lors d’une expertise médico-légale à venir", a précise le parquet fédéral. Des cyclistes interpellés par une "odeur" ont alerté la police, qui elle a trouvé sur place des restes humains.

La police éloigne les curieux

Des équipes de la police fédérale se trouvent sur place pour tenir les curieux à distance. Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) vient également d'arriver sur les lieux de la macabre découverte. Vu la météo favorable, les routes environnantes ainsi que les sentiers pédestres et cyclables étaient très fréquentés dimanche mais des curieux sont venus s'ajouter aux simples badauds.

Le corps a été retrouvé dans les bois de la commune de Dilsen-Stockem. Il ne s'agit donc pas de la zone où ont été effectuées les premières recherches, pendant une semaine, juste après la disparition du militaire en cavale, a indiqué le gouverneur de la province de Limbourg, Jos Lantmeeters.

Il était poursuivi pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste

Jürgen Conings, 46 ans, a adressé des menaces à l'encontre de diverses personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst. Lorsqu'il n'a pas regagné son domicile le 17 mai soir et que des lettres d'adieu inquiétantes ont été retrouvées, l'alerte a été donnée et d'importantes recherches ont été menées en vue de retrouver ce militaire qui a mis la main sur des armes lourdes.

Un juge d'instruction avait été désigné pour cette enquête. Le militaire était poursuivi pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et infraction à la législation sur les armes dans un contexte terroriste.