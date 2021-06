Le corps de Jürgen Conings retrouvé sans vie

Le corps de Jürgen Conings a été retrouvé sans vie dans les bois de la commune de Dilsen-Stockem. Une information confirmée par le parquet fédéral quelques instants plus tard. "La cause de la mort est probablement, selon les premières constations, imputable à un suicide par arme à feu, mais cette cause devra être établie avec certitude lors d’une expertise médico-légale à venir", a précise le parquet fédéral.

Selon 'Het Belang van Limburg', c'est le bourgmestre de Maaseik (Flandre) qui a fait la macabre découverte lors d'une sortie à vélo. L'homme a remarqué une odeur de cadavre en putréfaction et est tombé sur le corps du militaire.

Il était poursuivi pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste

Jürgen Conings, 46 ans, a adressé des menaces à l'encontre de diverses personnalités, dont le virologue Marc Van Ranst. Lorsqu'il n'a pas regagné son domicile le 17 mai soir et que des lettres d'adieu inquiétantes ont été retrouvées, l'alerte a été donnée et d'importantes recherches ont été menées en vue de retrouver ce militaire qui a mis la main sur des armes lourdes.

Un juge d'instruction avait été désigné pour cette enquête. Le militaire était poursuivi pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et infraction à la législation sur les armes dans un contexte terroriste.