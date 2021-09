Le corps retrouvé dans une valise à Cerfontaine en 2019 a finalement été identifié

Le corps retrouvé dans une valise le long de la N978 à Cerfontaine en avril 2019 a finalement été identifié comme étant celui de Youness Bizrane, disparu en 2013, a indiqué le parquet d'Anvers, confirmant une information de Gazet van Antwerpen et Het Nieuwsblad. Sudpresse a également obtenu confirmation de cette identification auprès du parquet de Namur.



En septembre 2016, le tribunal correctionnel de Turnhout condamne Ruben Mens, 28 ans, à 25 ans de réclusion pour l'assassinat de son ami et colocataire, Youness Bizrane. À cette époque, le corps de la victime est toujours introuvable mais le juge estime les preuves suffisantes pour condamner le prévenu, originaire de Mol. Youness Bizrane, 33 ans, avait disparu en 2013. Sa famille avait donné l'alerte et la police a découvert la tablette, le smartphone et la carte bancaire du disparu dans l'appartement qu'il occupait avec Ruben Mens. Ce dernier a avoué à des proches qu'il avait étranglé Bizrane et l'avait enterré dans une forêt, avant de revenir sur ses déclarations. En avril 2019, un ouvrier communal de Cerfontaine qui ramassait des déchets le long de la N978 a découvert par hasard une valise contenant des restes humains en décomposition. Une enquête plus approfondie a révélé un lien possible avec l'affaire du meurtre de Youness Bizrane. En avril de cette année, une comparaison ADN a finalement pu être réalisée et a permis d'identifier formellement le cadavre comme celui de Youness Bizrane. Cette identification ne modifiera en rien la peine prononcée à l'encontre de Ruben Mens, mais cela met un point final à l'affaire et permettra à la famille de récupérer la dépouille.