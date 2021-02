Le corps sans vie d'un homme découvert à Esneux

(Belga) Le corps sans vie d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été découvert au lieu-dit la Roche-aux-Faucons, à Esneux, rapportent mardi soir la DH et Sudpresse. Ce sont deux jeunes filles qui effectuaient une randonnée qui auraient trouvé le corps inanimé, selon la DH.

Selon les premières constatations, il s'agirait d'un homme âgé de 58 ans qui avait fait l'objet d'un avis de disparition de la police fédérale. Cette dernière avait indiqué que l'homme ne s'était plus manifesté depuis le vendredi 8 janvier 2021 à Anvers et qu'il était possible que le quinquagénaire se soit rendu dans les Ardennes. Le parquet de Liège a envoyé un médecin légiste sur les lieux pour déterminer la cause du décès. La thèse de l'accident semble la plus probable, étant donné l'endroit fort escarpé où a été découvert le corps. (Belga)