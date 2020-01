Le corps sans vie d'une femme retrouvé dans la Mehaigne à Wanze

(Belga) Le cadavre d'une femme a été découvert samedi en fin d'après-midi dans la Mehaigne à Moha, dans la commune de Wanze, ont indiqué les pompiers.

Peux avant 17h, les pompiers de la zone de secours Hemeco et de la zone de police Meuse-Hesbaye ont été appelés après qu'un corps eut été découvert rue du Centre à Moha, à proximité d'une fontaine. À 18h45, la zone de police Meuse-Hesbaye était toujours sur place pour tenter d'identifier la victime et de comprendre les causes du décès. (Belga)