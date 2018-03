Le corps sans vie d'une jeune femme non identifiée a été retrouvé à Geluwe: la reconnaissez-vous?

Le samedi 31 décembre 2016 vers 09h30, le corps sans vie d’une femme a été retrouvé dans un fossé le long de la Beselarestraat à Geluwe. En 2017, la police a diffusé un appel à témoins, mais à ce jour, cette femme reste non identifiée.

Le portrait de la victime a été dressé par les portraitistes de la Police Fédérale.

La jeune femme serait d’origine asiatique. Elle est vraisemblablement âgée entre 18 et 25 ans, mesure entre 1m45 et 1m50, est de corpulence mince et a sa mâchoire supérieure avancée.

Elle aurait probablement passé son enfance en Europe.



Elle portait une montre pour femme avec un bracelet métallique ainsi qu’un collier. Elle avait un motif particulier sur les ongles de ses orteils.

Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, vous pouvez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.