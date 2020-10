Le démontage de la structure urbaine d'Arne Quinze à Mons aura lieu au printemps 2021

(Belga) La structure urbaine "The Passenger" de l'artiste Arne Quinze sera démontée à la fin mars ou début avril 2021, ont indiqué mercredi les instances de la ville de Mons. Le démontage coïncidera avec une exposition de l'artiste au BAM, "My Secret Garden".

La ville de Mons et l'artiste Arne Quinze collaborent en vue de la mise en œuvre de l'exposition "My Secret Garden" qui se tiendra au Musée des Beaux-Arts de Mons (BAM) du 27 mars au 22 août 2021. L'exposition coïncidera avec le démontage de la structure urbaine "The Passenger", installée à la rue de Nimy, non loin de la Grand-Place de Mons. L'installation de quelque 30.000 planches en bois avait été inaugurée le 4 décembre 2014. Elle avait connu des problèmes de stabilité et avait dû être démontée en janvier 2015 pour être remise en place en septembre. L'exposition "My Secret Garden" d'Arne Quinze retracera 25 ans de carrière de l'artiste en présentant de nombreux dessins, des sculptures ainsi qu'un espace "atelier" offrant à voir les maquettes de ses installations monumentales réalisées dans le monde entier. "L'idée est de créer un lien entre le démontage de l'installation urbaine d'Arne Quinze et son exposition", a indiqué le bourgmestre de Mons Nicolas Martin. (Belga)