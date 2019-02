Le dialogue entre les procureurs généraux et les journalistes se poursuit

(Belga) Une réunion entre l'Association des journalistes professionnels (AJP) et le collège des procureurs généraux a eu lieu mardi après-midi à Bruxelles à propos de la nouvelle circulaire organisant organisant la communication du ministère public vers les médias. A son issue et après une "bonne écoute", les représentants de la profession ont décidé de rédiger une note rassemblant toutes leurs demandes de précisions et de modifications du texte. Elle sera ensuite étudiée par les procureurs généraux.

La circulaire en question, édictée par le collège des procureurs généraux, en remplace une autre, édictée en 1999. Plusieurs dispositions sont toutefois préoccupantes pour les journalistes et leur travail, selon l'AJP, voire même "inacceptables". Le document prévoit ainsi que les journalistes ou réalisateurs d'émissions, reportages et documentaires télévisés doivent signer une convention rédigée par le parquet, convention qui contiendra obligatoirement une clause permettant de censurer inconditionnellement le contenu du reportage. L'association représentant les journalistes, qui a regretté ne pas avoir été associée à la rédaction du texte, s'est dès lors entretenue mardi avec Christian De Valkeneer, président du collège des procureurs généraux. Etaient également présents un représentant de la VVJ (association flamande des journalistes), du Raad voor Journalistiek (équivalent flamand du Conseil de déontologie) et deux personnes de la RTBF. "Notre interlocuteur s'y est dit ouvert à une clarification si nécessaire. Or, pour nous, il faut une modification du texte, qui est déjà en vigueur", a insisté Martine Simonis, secrétaire générale de l'AJP. Il a été convenu que les représentants des journalistes allaient rédiger une note avec toutes leurs demandes de clarifications et de modifications. Le document sera ensuite transmis à M. De Valkeneer, qui se penchera dessus avec ses collègues procureurs généraux. (Belga)