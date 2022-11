Le diamant rose géant "Fortune Pink" adjugé plus de 28,6 millions d'euros

(Belga) Le "Fortune Pink", un diamant rose géant très rare, a été vendu mardi aux enchères à Genève plus de 28,3 millions d'euros à un collectionneur privé asiatique.

La gemme est le plus gros diamant poire rose de cette qualité jamais vendu aux enchères, selon la maison Christie's, propriété d'Artémis, holding de la famille française Pinault. Il a été monté sur une bague, flanqué de part et d'autre d'un gros diamant blanc. Il pèse exactement 18,18 carats, un nombre considéré comme porte-bonheur en Asie où il signifie "prospérité certaine", selon Christie's. Le diamant d'un rose vif a été adjugé pour 24,5 millions de francs suisses (24,7 millions d'euros), soit 28.436.500 francs suisses (28.640.761 euros) avec les frais. La vente, qui n'a duré que quatre minutes, a commencé à 17 millions de francs suisses et opposé trois enchérisseurs au téléphone. Le gagnant l'a emporté en enchérissant d'un ultime demi-million. "L'acquéreur est content. C'est un rêve devenu réalité", a déclaré à l'AFP l'employé de Christie's qui a pris l'enchère victorieuse au téléphone, tout en maintenant l'anonymat du nouveau propriétaire. "De manière très pertinente, (le diamant) a été acquis par un client privé d'Asie", a déclaré à la presse Rahul Kadakia, directeur international pour la joaillerie chez Christie's. "C'est un groupe de clients très exclusifs qui achètent à ce niveau. Je suis très heureux qu'il parte vers une nouvelle famille qui va en profiter, qui va le porter, et j'espère qu'il leur portera chance". Le diamant avait été exposé à Genève, puis à New York, Shanghai (Chine), Taïwan et Singapour en octobre avant revenir en Suisse. Il avait été estimé entre 25 et 35 millions de dollars (à peu près autant d'euros). Les diamants roses sont très rares et moins de 10% d'entre eux pèsent plus d'un cinquième de carat. (Belga)