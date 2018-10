Le directeur de la chaîne Mezzo visé par une enquête pour viol

(Belga) Une enquête préliminaire pour "viol" a été ouverte fin août à Paris après la plainte déposée par une femme contre le patron de la chaîne de télévision musicale Mezzo, a-t-on appris samedi de source judiciaire, confirmant une information du Parisien.

Selon le quotidien, la plaignante est l'assistante personnelle du directeur de cette chaîne spécialisée dans la musique classique: elle "affirme avoir été contrainte par son supérieur à un rapport sexuel dans une chambre d'hôtel, à Taïwan, lors d'un voyage professionnel". Revenue en France, cette femme a dénoncé les faits le 24 août à Boulogne-Billancourt et les investigations ont été confiées au 2e district de police judiciaire de Paris, a précisé la source judiciaire. Joint par l'AFP, le dirigeant de cette chaîne du groupe Lagardère, qui n'a pas été entendu à ce jour par les enquêteurs, n'a pas donné suite. "Il nous est impossible de faire quelque commentaire que ce soit sur des cas individuels, par respect des procédures et des personnes", a réagi la direction de Lagardère-Active, contactée par l'AFP. "En pareilles circonstances nous déclenchons immédiatement une enquête du CHSCT: nous empêchons tout contact sur le lieu de travail ou dans le cadre professionnel entre les personnes en cause pour protéger les plaignants ; nous mettons en place un médiateur pour que les salariés puissent s'exprimer en toute confiance auprès d'un tiers à l'entreprise. Et nous prenons des sanctions sur la base des conclusions étayées du CHSCT", a détaillé la direction. (Belga)