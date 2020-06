Le forcené qui s'était retranché dans son habitation à Verviers a été interpellé

(Belga) Le forcené qui s'était retranché dans son habitation d'Ensival, à Verviers, a été interpellé dans le calme samedi vers 20h15, a indiqué le procureur de division.

L'homme, né en 1964, menaçait de faire exploser son habitation, située rue Entre les ponts. Les forces de l'ordre ont tenté de parlementer pendant plus de cinq heures avec l'habitant des lieux, qui était seul dans le bâtiment. Vu le risque d'explosion, les habitants du quartiers avaient toutefois été évacués. Les pompiers et la bourgmestre de Verviers sont descendus sur place. "L'homme a finalement été intercepté vers 20h15 alors qui sortait de la maison. Les choses se sont passées dans le calme. Le forcené n'a pas opposé de résistance", a indiqué le procureur de division, qui a précisé que l'individu a été privé de liberté et va être entendu. "Les auditions permettront de comprendre les motifs de ce geste. Les infractions qui vont être retenues permettront de déterminer la qualification et d'envisager une mise à l'instruction", a conclu le procureur de division. (Belga)