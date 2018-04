Le Français Rémy Di Gregorio contrôlé positif à l'EPO sur Paris-Nice

(Belga) Le coureur français de la formation Delko Marseille-Provence KTM, Rémy Di Gregorio a été contrôlé positif à Paris-Nice, a annoncé l'UCI, l'Union cycliste internationale mercredi.

Rémy Di Gregorio, 32 ans, s'est vu notifier un contrôle au darbepoetin (dEPO), une hormone de croissance, le 8 mars dernier à Paris-Nice. Le coureur a le droit de demander l'analyse de l'échantillon B, mais il est provisoirement suspendu jusqu'à une décision le concernant. L'an dernier, Rémy Di Gregorio avait annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, mais le Marseillais était revenu sur sa décision pour continuer sa carrière. Il avait remporté, début février, une étape au Tour La Provence. Vainqueur des Tours de Bulgarie en 2013 et de Taïwan 2014, Di Gregorio avait remporté une étape de Paris-Nice en 2011. Exclu du Tour de France pour des soupçons de dopage en 2012 et mis en examen pour détention de matériel prohibé, il avait été autorisé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à reprendre la compétition l'année suivante et obtenu dans la foulée la condamnation pour rupture de contrat abusive de son ancienne équipe, Cofidis. (Belga)