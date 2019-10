Le frère de l'auteur de l'attentat suicide de Manchester plaide non coupable

(Belga) Le frère de l'auteur de l'attentat suicide de Manchester, qui avait fait 22 morts en 2017, a plaidé non coupable mardi des charges de meurtre retenues contre lui par la justice britannique, qui a reporté son procès en début d'année prochaine.

Hashem Abedi, frère de Salman Abedi, avait été arrêté le 17 juillet à son arrivée à Londres, après avoir été extradé par la Libye, son pays d'origine, où il était parti avant l'attaque. Le jeune homme de 22 ans est poursuivi pour "meurtre, tentative de meurtre et complot visant à provoquer une explosion susceptible de mettre des vies en danger". La police le soupçonne d'avoir acheté le matériel chimique destiné à fabriquer la bombe ayant servi lors de l'attentat, d'avoir fabriqué les détonateurs et aidé à acheter la voiture dans laquelle les composants de la bombe avaient été entreposés. Le 22 mai 2017, Salman Abedi avait fait exploser sa bombe à Manchester (nord de l'Angleterre) à la sortie d'une immense salle de concert dans laquelle venait de se produire la pop star américaine Ariana Grande. Vingt-deux personnes avaient été tuées, dont sept enfants, et 260 personnes blessées. Le procès, qui se tiendra devant la cour criminelle de l'Old Bailey à Londres, devrait durer huit semaines. Initialement prévu en novembre, il a été reporté et est désormais prévu à partir du 13 janvier 2020. (Belga)