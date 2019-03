Le jury entre en délibération pour fixer la peine de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer

(Belga) La présidente de la cour d'assises de Bruxelles, Laurence Massart, a clos les débats sur la peine peu avant 16h00 lundi, dans le procès de l'attentat au Musée juif de Belgique. Le jury est entré en délibération et doit désormais fixer la peine de Mehdi Nemmouche et de Nacer Bendrer, auteur et co-auteur d'un quadruple assassinat à caractère terroriste.

Lundi matin, l'avocat général Yves Moreau a requis des peines respectives de réclusion criminelle à perpétuité et d'au moins 30 ans à l'encontre de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer. Il a également demandé une mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) de 15 ans, soit la durée maximale. D'après lui, Mehdi Nemmouche ne mérite aucune circonstance atténuante. Le procureur a invité les jurés à prendre en compte la "froideur" de l'auteur matériel des faits lors de l'attentat, le risque de récidive, sa dangerosité et sa "lâcheté" durant le procès. Concernant Nacer Bendrer, le ministère public a considéré que le Marseillais pouvait prétendre à une peine un peu moins sévère car il "n'a pas le sang des victimes directement sur ses mains". Ses avocats ont eux tenté de souligner les différences entre leur client et Mehdi Nemmouche. Ils ont demandé au jury de ne pas prononcer de peine supérieure à quinze ans de prison. Me Sébastien Courtoy, conseil de Mehdi Nemmouche, s'est ensuite refusé à plaider sur la peine. L'arrêt du jury est attendu ce lundi.