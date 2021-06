Le meurtre de Carl Hennebert, sauvagement tué chez lui à Casteau en 2014, reste un mystère: avez-vous des renseignements?

Diffusé à la demande du Juge d’instruction à Mons le 01/06/2021.

Il y a 7 ans, le mercredi 5 mars 2014, à Casteau, le corps sans vie de Carl HENNEBERT a été retrouvé dans son domicile situé rue de Lens. Mais la victime semble être décédée cinq jours auparavant, le vendredi 28 février 2014 entre 07h30 et 10h30 du matin. Carl Hennebert était alors âgé de 48 ans. Il était un homme méfiant et n’ouvrait pas la porte d’entrée à n’importe qui. Pourtant ce jour-là, il a ouvert sa porte à une ou plusieurs personnes. Carl a ensuite été agressé dans son habitation où il a reçu une balle dans la jambe, ainsi que plusieurs coups de couteau. Il a finalement été achevé d’une balle dans la nuque avant d’être enfermé dans une pièce à l’étage supérieur.

S’agissait-il alors d’une vengeance ?

Carl Hennebert était contrôleur fiscal au Ministère des Finances de la Louvière. Sa vie privée était occupée par de nombreuses activités. Il était impliqué dans la vie politique en tant que conseiller communal à Casteau. Il était aussi président du Club de judo de Soignies et très investi dans l’association de fait ‘Horrues festif’ qui a pour but de préserver et promouvoir les patrimoines du village. Carl Hennebert était aussi célibataire et a eu plusieurs partenaires.

A-t-il été tué par un homme ? Par une femme ? Par plusieurs personnes ? Quel est le mobile du meurtre ?

Les enquêteurs recherchent toutes personnes qui auraient des renseignements sur cet homicide survenu le 28 février 2014.

La discrétion est assurée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu