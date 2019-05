Le ministère public pas opposé aux mesures de faveur dans un dossier de stupéfiants

(Belga) Aurélien W., né en 1996, est poursuivi pour avoir installé une plantation de cannabis chez lui pour aider sa famille à s'en sortir financièrement. Son père l'a suivi dans cette idée. Le ministère public ne s'oppose pas à des mesures de faveur.

En 2017, le fils a formulé une proposition à son père, en proie à des soucis financiers. "C'était une drôle d'idée mais j'avais perdu ma société. Alors je l'ai suivi", a justifié le parent. Une troisième personne est également poursuivie. Elle a joué le rôle de "jardinier" et investi 2.000 euros dans la combine. Suite à un contrôle au volant de son véhicule le 8 septembre 2017, les policiers ont constaté une odeur suspecte dans l'habitacle. Une perquisition a été menée au domicile familial à Gouy-lez-Piéton et la plantation a été découverte dans la cave. Pour le père de 52 ans et le 3e prévenu, une suspension simple du prononcé est sollicitée. Pour Aurélien W., une peine de travail autonome est plaidée. Le jugement aura lieu le 3 juin prochain. (Belga)