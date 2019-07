Le ministre du Travail de Trump annonce sa démission

(Belga) Le ministre américain du Travail Alexander Acosta, dans la tourmente pour sa gestion, il y a une dizaine d'années, du dossier juridique du financier Jeffrey Epstein, accusé d'abus sexuels sur des mineures, a annoncé vendredi sa démission.

"J'ai appelé le président ce matin pour lui dire que je pensais que démissionner était la meilleure chose à faire", a déclaré M. Acosta depuis les jardins de la Maison Blanche aux côtés de Donald Trump. "Alex Acosta a été un très bon ministre du Travail", a commenté le président américain. M. Acosta se voyait reprocher depuis plusieurs jours d'avoir en 2008, alors qu'il était procureur fédéral en Floride, négocié un accord en justice jugé trop favorable à M. Epstein. Ce riche investisseur en fonds spéculatifs a de nouveau été inculpé lundi à New York d'exploitation sexuelle de dizaines de mineures. Il encourt jusqu'à 45 ans de prison. Or M. Epstein, qui a entretenu de nombreuses amitiés, notamment avec Donald Trump, l'ex-président démocrate Bill Clinton ou encore le prince Andrew, fils de la reine Elizabeth II, avait été visé par des accusations semblables en Floride il y a une décennie. L'accord négocié par les procureurs sous l'égide de M. Acosta avait à l'époque évité un procès à Jeffrey Epstein, tenu à l'écart de ses victimes et prévu des conditions particulièrement favorables d'aménagement de sa peine de détention.