Le MMM propose une plongée virtuelle au coeur du conflit mondial 1944

(Belga) Une expérience immersive "1944" a été présentée mercredi au Mons Mémorial Museum (MMM). Le projet permet de se plonger, de manière virtuelle, au coeur du conflit.

Une expérience immersive "1944" sera lancée le 31 août et durera jusqu'au 28 juin 2020 au Mons Memorial Museum (MMM). Le projet, qui permet de remonter le temps de manière virtuelle, s'inscrit dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire de la libération du territoire. Grâce aux nouvelles technologies, il sera possible de remonter le temps et de se plonger, de façon virtuelle, au cœur de la guerre, d'entrer dans la peau d'un soldat américain ou d'un soldat allemand ou encore d'un résistant ou d'un civil montois. L'objectif du projet est d'aider le public à comprendre et à ressentir l'esprit de 1944. Cette exposition multimédia interactive a été réalisée à partir de films historiques tournés avec une caméra à 360°. Le résultat permet de se glisser, grâce à un casque de réalité virtuelle, dans la peau d'un protagoniste de 1944. Le MMM proposera une série d'activités dans le cadre des commémorations de la Libération, comme un "Bal de la Libération" qui sera organisé le 31 août. La Ville de Mons a, par ailleurs, indiqué que des cérémonies d'hommage aux soldats britanniques et aux civils tombés lors de la Bataille de Mons, le 23 août 1914, seront organisées le 23 août après-midi dans divers endroits de Mons. (Belga)