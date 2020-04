Le nombre de vols d'œuvres d'art est en baisse en Belgique

(Belga) Le nombre de vols d'œuvres d'art enregistrés a diminué tant dans les maisons privées que dans les églises, ressort-il de la réponse donnée par le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), à une question écrite de la députée Stephanie D'Hose (Open Vld). Le ministre a basé sa réponse sur les procès-verbaux enregistrés dans la Banque de données nationale générale (BNG).

Le nombre de vols d'œuvres d'art dans les habitations est passé de 1.552 en 2017 à 1.438 en 2018 et 656 au cours des dix premiers mois de 2019. Les vols signalés en 2019 concernaient au total 814 objets, dont 187 bijoux, 141 sculptures ou statues, 103 vases ou lampes et 96 peintures, gravures ou dessins. En 2017 (427) et 2018 (379) également, les voleurs visaient principalement les bijoux. Dans les églises, 35 œuvres d'art ont été volées en 2017, 33 en 2018 et 13 au cours des 10 premiers mois de 2019. Ces vols concernaient principalement des sculptures ou des statues (6), des vases ou des lampes (2) ainsi qu'une peinture, gravure ou dessin. En 2017 (24) et 2018 (16), ce sont également des sculptures ou des statues qui ont été volées en premier lieu. Le nombre de vols d'art enregistrés dans la base de données ART de la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC) de la police fédérale varie de 49 en 2017 à 32 en 2018 et 38 en 2019. Au total, 163 objets ont été volés en 2019, dont 87 à des particuliers, 19 à des églises et 3 à des musées. (Belga)