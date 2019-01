Le nombre de vols de câbles a explosé sur le réseau ferroviaire en 2018: la majorité des actes ont été commis en Wallonie

L'année dernière, 315 vols de câbles en cuivre ont eu un impact sur le trafic ferroviaire belge, selon nos sources. Il s'agit d'une explosion des statistiques: c'est trois fois plus qu'en 2017. Après cinq années d'accalmie, le nombre de vols de câbles remonte brusquement.



D'après nos informations, une ou plusieurs bandes organisées pourraient être responsables de cette hausse spectaculaire du nombre de vols. En effet, le mode opératoire est similaire pour un grand nombre de vols. Des méfaits qui ont provoqués 2h20 de retards cumulés chaque jour.



Les arrondissements judiciaires de Liège et du Hainaut sont les plus concernés. La ligne à grande vitesse reliant Louvain à la frontière allemande est aussi la plus touchée. Au niveau des régions, la Wallonie est celle qui est la plus frappée: 75% des vols y ont été perpétrés. Une intensité qui s'expliquerait par notre proximité avec à la fois l'Allemagne et la France. 17% des actes ont été commis à Bruxelles, et 8% en Flandre.



Pour rappel, une vingtaine de personnes avaient été arrêtées et huit placées sous mandat d'arrêt en octobre dernier.