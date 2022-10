Le Parlement flamand lève l'immunité de Sihame El Kaouakibi

(Belga) Le Parlement flamand a levé mercredi soir à l'occasion d'une séance à huis clos l'immunité parlementaire de la députée Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld), présente dans l'hémicycle après quelque deux années d'absence.

L'entrepreneuse anversoise est au centre d'une affaire politico-judiciaire depuis le début de l'année dernière. Elle est soupçonnée d'avoir utilisé une partie des subsides destinés à un projet pour les jeunes (via son asbl Let's Go Urban) pour d'autres de ses sociétés. Saisi du dossier, le parquet d'Anvers avait sollicité la levée de l'immunité parlementaire. La députée avait fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à la levée de son immunité. Après l'éclatement du scandale, Mme El Kaouakibi avait quitté l'Open Vld en avril de l'année dernière, alors que le président du parti, Egbert Lachaert, avait entamé une procédure d'exclusion. Elle était toutefois restée députée, sans plus s'y présenter pour cause de maladie. (Belga)