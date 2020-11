Le parquet de Bruxelles ouvre une information judiciaire sur la VRT

(Belga) Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire au sujet d'éventuelles infractions à la VRT, a-t-il confirmé mardi.

L'enquête a été lancée après qu'un rapport d'Audit Vlaanderen a révélé un certain nombre de points problématiques dans le fonctionnement de certains services du média public flamand, rapportait mardi un article du Tijd. Le rapport cite entre autres un certain nombre d'exemples où les procédures et les règles ont été contournées ou non respectées. La Cour des comptes avait également souligné précédemment des problèmes liés à des contrats conclus par la VRT. (Belga)