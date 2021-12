Le parquet enquête sur un décès lundi dans les cellules de la police fédérale à Bruxelles

Une personne est décédée lundi lors de son incarcération dans les cellules de la police judiciaire fédérale de Bruxelles situées rue Royale, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Ce dernier a ordonné la saisie des images de vidéosurveillance, le passage du laboratoire de la police judiciaire fédérale et a requis un médecin légiste. Une autopsie est prévue ce mercredi. Des analyses toxicologiques ont de plus été demandées. L'enquête suit son cours.



La personne décédée a été incarcérée dimanche. "La victime avait vu un médecin avant d'être écrouée"; a précisé le parquet de Bruxelles, selon les informations qui lui ont été transmises. "Ce dernier avait attesté qu'elle ne nécessitait plus de recevoir de soins médicaux et qu'elle pouvait être placée en cellule". Les services de police responsables des cellules de la police judiciaire fédérale de Bruxelles déclarent s'être inquiétés lundi vers 14h00 de l'état de la personne.

Ils ont alors appelé directement une ambulance. À leur arrivée, les secouristes ont commencé un massage cardiaque et ont fait appel à un SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation). Ce dernier a constaté le décès vers 15h00.