Le parquet fédéral enquête sur une vaste escroquerie de vente de diamants en Belgique

Le parquet fédéral enquête sur une série de dossiers concernant des sociétés qui, par le biais de plateformes internet, proposent des placements dans l'achat de diamants avec des rendements de 8% minimum sans que les investisseurs obtiennent toutefois de retour. Un juge d'instruction a été saisi et les infractions visées portent sur des faux en écritures, abus de confiance/escroquerie et blanchiment, indique mercredi sa porte-parole, qui confirme ainsi une information du quotidien L'Echo.



D'après L'Echo, les faits remontent à 2017 et début 2018. Plusieurs dizaines de Belges ont ainsi effectué des versements sur le compte danois de sociétés proposant un investissement dans le diamant garantissant 8% de rendement. N'ayant pas reçu les diamants escomptés en retour, une vingtaine de Belges ont déposé plainte à travers tout le pays. Toujours d'après la même source, le préjudice global est évalué à 2,6 millions d'euros.