Le parquet général demande la levée de l'immunité parlementaire de Dries Van Langenhove-2

(Belga) Le parquet général de Flandre orientale a demandé à la Chambre la levée de l'immunité parlementaire du député Vlaams Belang Dries Van Langenhove, annonce jeudi la VRT. L'information a été confirmée à bonne source à Belga.

Une enquête est ouverte à l'encontre du fondateur du groupe étudiant d'extrême-droite Schild & Vrienden, inculpé pour infraction à la loi contre le racisme, à la loi contre le négationnisme et à celle sur les armes. Cette instruction est ouverte depuis la diffusion, le 5 septembre 2018, d'un reportage de la VRT dévoilant l'existence de groupes de conversation fermés créés par Schild & Vrienden où ses membres s'échangeaient des messages racistes, antisémites ou glorifiant la violence. Le juge d'instruction avait dans ce cadre procédé à plusieurs perquisitions auprès de membres de Schild & Vrienden, notamment au domicile de Dries Van Langenhove. Inculpé, le leader du groupe étudiant avait été laissé en liberté sous condition en 2019. L'une d'entre elles le contraignait à réaliser une visite guidée de la caserne Dossin, le mémorial, musée et centre de documentation sur l'holocauste et les droits de l'homme situé à Malines. Devenu député fédéral en juin 2019, Dries van Langenhove bénéficie depuis lors de l'immunité parlementaire. La Chambre a à présent reçu une lettre du procureur général de Flandre orientale demandant la levée de cette immunité. Selon la VRT, aucun nom n'est mentionné dans le courrier, mais il s'agit bien de Dries Van Langenhove. L'information a également été confirmée à bonne source à Belga. En principe, le point pourrait être discuté en commission des Poursuites dès la semaine prochaine, même s'il semble que cette échéance soit trop brève pour laisser un temps suffisant à ses membres pour étudier le dossier. Après la discussion sur ce dossier, la commission des Poursuites peut entendre Dries Van Langenhove, après quoi elle peut émettre une recommandation. La levée de l'immunité parlementaire est votée à la majorité simple. (Belga)