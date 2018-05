Le Parti Populaire, au pouvoir en Espagne, est condamné dans un méga-procès pour corruption

(Belga) Le Parti Populaire (PP) au pouvoir en Espagne a été condamné pour enrichissement illégal dans un vaste procès pour corruption où 29 des 37 accusés, dont d'anciens cadres du PP, ont été condamnés à un total de 351 années de prison notamment pour corruption, malversation et blanchiment d'argent, a annoncé jeudi le tribunal.

Le PP du chef du gouvernement Mariano Rajoy a immédiatement annoncé dans un communiqué qu'il ferait appel de la décision de l'Audience nationale, qui le condamne à rembourser 245.492 euros pour "participation à titre lucratif" à un système tentaculaire de pots-de-vins en échange de contrats publics. L'affaire Gürtel, nom de code que lui avaient donné les enquêteurs, est l'un des plus gros scandales de corruption qui ternissent depuis des années l'image du parti de Mariano Rajoy. Les deux principaux responsables du réseau, l'ancien trésorier du Parti Populaire Luis Barcenas et l'entrepreneur Francisco Correa, ont été condamnés respectivement à 33 ans et quatre mois de prison et 51 ans et 11 mois. Luis Barcenas, le responsable de la "caisse noire" du PP, a aussi été condamné à payer 44 millions d'euros. Au terme d'un méga-procès qui a duré d'octobre 2016 à novembre 2017, l'Audience nationale a ainsi jugé établie l'existence d'un réseau qui attribuait des contrats publics en échange de commissions dans des municipalités des régions de Madrid et de Castille-Léon entre 1999 et 2005. Ces faits "ont rapporté des bénéfices quantifiables au Parti Populaire", a jugé le tribunal. En juillet 2017, M. Rajoy, convoqué à titre de témoin dans ce procès, avait affirmé ne rien savoir de la gestion financière du parti dont il était le numéro deux depuis 1990. C'était la première fois qu'un chef de gouvernement en exercice était entendu par un tribunal en Espagne.