Le père d'Eefje, Jean Lambrecks, a également reçu une lettre de Marc Dutroux

(Belga) Jean Lambrecks, le père d'Eefje, l'une des victimes de Marc Dutroux, a également reçu mercredi soir la lettre envoyée par l'avocat de Marc Dutroux. "Comme on pouvait s'y attendre, il s'agit d'un coup de publicité majeur d'un avocat avec beaucoup de temps et peu de clients. C'est une pamphlet dénué de sens. La lettre n'a même pas été traduite. Les coûts pour la traduction sont pour ainsi dire pour nous", a-t-il réagi.

Jean Lambrecks a reçu la lettre par l'intermédiaire de son ancien avocat. Dans le courrier, Marc Dutroux se dit prêt à répondre aux questions des familles des victimes si celles-ci en avaient. La lettre s'inscrirait dans l'une des conditions que Marc Dutroux doit remplir dans le cadre d'une éventuelle libération conditionnelle anticipée. "Si j'étais Marc Dutroux, je me mettrais à la recherche d'un autre avocat, car ceci ne cause que des dommages", a commenté pour sa part la compagne de Jean Lambrecks, Els Schreurs. Jean Lambrecks a envoyé plusieurs fois des lettres à Marc Dutroux, mais il n'a jamais reçu de réponse, encore moins une réaction. Marc Dutroux a été condamné à la perpétuité et à 10 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour l'enlèvement et l'assassinat de Julie, Mélissa, An et Eefje. Laetitia et Sabine avaient été retrouvées vivantes. (Belga)