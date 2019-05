Le père Samuel devant la justice: il est accusé d'avoir soutiré de l'argent à des fidèles pour des placements immobiliers

Le procès du père Samuel s'ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Il avait été renvoyé devant la justice par la chambre des mises en accusations, pour escroquerie.



Il a rassemblé des milliers de fidèles et leur aurait soutiré de l'argent, pour des placements immobiliers. Les faits se seraient produits entre 1975 et 2010.



"C’est le contraire, j’ai distribué absolument tous mes biens aux pauvres", a assuré le père Samuel au micro de Julien Crète pour le RTLINFO 13H. "Jésus était au tribunal, ça ne veut pas dire qu’il était assassin", a-t-il lancé.

Marie Puopolo s'est portée partie civile pour "dévoiler l’escroquerie, l’abus de confiance, le pouvoir, la façon dont il détruit les personnes mentalement, physiquement, et financièrement", a-t-elle expliqué à notre journaliste. "Quand un homme de foi abuse, alors on ne peut plus laisser faire", a-t-elle martelé.



Parmi les accusés, le prêtre, mais aussi des proches, et ses neveux. Trois audiences, sont prévues.