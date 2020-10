Le petit Ahmad, 5 ans, a disparu de l'aéroport de Zaventem: l'avez-vous vu?

(c) Police fédérale

Avis de recherche diffusé à la demande du parquet de Hal-Vilvorde le 29-10-2020.

Le 20 juin 2020, Ahmad, un jeune garçon âgé de 5 ans, est arrivé à l'aéroport de Zaventem accompagné de Khaled BERHO (voir sa photo plus bas). Ils provenaient de Grèce. Le lendemain, le 21 juin, Khaled BERHO est retourné en Grèce sans le jeune Ahmad. Il est demandé aux personnes qui auraient vu ou qui connaîtrait l’endroit où se trouve Ahmad de prendre contact avec les services de police. La discrétion est assurée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au numéro 116 000.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu