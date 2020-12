Le phénomène des fausses infirmières voleuses se répand: la police fédérale lance un appel à la vigilance

Au cours des derniers mois, RTL INFO vous a rapporté à plusieurs reprises des vols par de fausses infirmières se présentant au domicile de personnes, souvent âgées, et prétextant un test covid. En septembre, Océane nous racontait une tentative de ce type aux dépens de sa grand-mère à Liège. En juillet, deux fausses infirmières avaient été interpellées par la police d'Herstal. Lors de la fouille de leur véhicule, des perruques et des tenues d'infirmières avaient été retrouvées. Plusieurs polices locales ont déjà invité la population à se tenir sur ses gardes. Cette fois, c'est la police fédérale qui lance un appel à la vigilance pour l'ensemble du pays, preuve que le phénomène s'accroit.

Dans un communiqué, elle décrit le modus operandi des voleurs.

Les personnes visées sont souvent des personnes âgées vivant seules. Les faits sont généralement commis par deux dames âgées entre 25 et 30 ans, cheveux foncés, souvent gantées et masquées. Les tests sont réalisés avec du matériel inadéquat et dans de mauvaises conditions. L’une d’elles emmène la personne à la salle de bain afin de lui faire le test. Elle utilise dans la majorité des cas des coton-tige afin de faire le prélèvement dans la bouche ou dans le nez, elle place ensuite celui-ci dans une simple enveloppe blanche. Pendant ce temps, l’autre personne reste seule dans les pièces à vivre et en profite pour faire le tour de la maison et dérober de l’argent, des bijoux,…

Des faits constatés sur l’ensemble du territoire

Le Service d'information et de communication d'arrondissement de Namur a enregistré, entre le 1er octobre et le 30 novembre 2020, 12 faits sur l’arrondissement de Namur. Par ailleurs, des faits similaires ont également été signalés dans le Brabant Wallon, Liège et Charleroi.

La province du Limbourg a également été touchée précédemment et un avis de recherche avait alors été lancé afin d’identifier deux personnes.

La Police Fédérale attire donc l’attention de la population sur le fait qu’à l’heure actuelle, aucune personne n’est mandatée que ce soit par la commune, le gouvernement ou autre service pour venir réaliser des dépistages Covid à domicile.

Si vous êtes confrontés à cette situation, surtout ne laissez pas rentrer ces personnes et appelez tout de suite le 101.