Le pompiste de Comblain-au-Pont fixé sur son sort aujourd'hui: il avait tué l'un des 5 cambrioleurs venus chez lui

Ce vendredi, le tribunal correctionnel de Liège rendra le prononcé de son jugement dans le dossier du gérant d'une station-service de Comblain-au-Pont qui avait tué un de ses braqueurs. Le prévenu encourt une peine de 3 ans de prison avec sursis. Le parquet avait soutenu une prévention de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et avait requis une peine de 3 ans de prison avec sursis contre le prévenu. La défense, Me Rodeyns, avait plaidé l'acquittement en soutenant que son client n'avait pas l'intention de tuer ou de blesser.

Les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 3 au 4 octobre 2018 à Comblain-au-Pont. Le prévenu, le gérant d'une station-service âgé de 74 ans, avait été surpris par l'intrusion nocturne de cinq jeunes braqueurs dans son commerce. L'homme, déjà victime de plusieurs braquages, s'était emparé d'une arme pour faire fuir les malfrats. Le gérant les avait poursuivis et avait tiré à plusieurs reprises en direction de la voiture. Un jeune braqueur âgé de 19 ans avait été atteint par les tirs et était décédé des suites de ses blessures.