Un procès très médiatique a débuté ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. L'ancien député flamand Christian Van Eyken et sa compagne Silvia Boigelot sont jugés pour le meurtre de Marc Dellea, mari de Sylvia Boigelot au moment des faits en 2014. Si le procès n'ouvre qu'aujourd'hui, c'est à cause de plusieurs erreurs de procédure et de couacs divers.

"C'était une relation qui n'avait rien de bizarre, qui fonctionnait très bien comme ça", a expliqué Silvia Boigelot, lundi matin, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Elle doit y répondre avec son époux Christian Van Eyken, ancien député flamand, de l'assassinat de Marc Dellea, son premier mari, en 2014. Le tribunal a débuté l'interrogatoire des prévenus par Silvia Boigelot, lundi en fin de matinée. Cette dernière a expliqué qu'elle et Marc Dellea étaient séparés depuis 2009 mais vivaient toujours ensemble au moment des faits. Elle avait entamé une relation avec Christian Van Eyken et son mari était au courant, a-t-elle expliqué."Marc ne voulait pas qu'on se sépare avant que notre fille ait 8 ans", a-t-elle dit, expliquant qu'elle vivait toujours en partie avec son mari pour le bien de leur fille, et également avec Christian Van Eyken. Selon certains témoins, ce dernier se rendait parfois sur le chantier de la maison que Sylvia Boigelot et Marc Dellea faisaient construire à Tubize.

Reporté à maintes reprises

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a donc entamé ce lundi, à 9h00, le procès de l'ancien député flamand Christian Van Eyken et de son épouse Sylvia B., prévenus de l'assassinat du premier mari de cette dernière. Le procès est prévu jusqu'au 21 juin, à raison de quatre audiences par semaine.

Changement d'avocats

Christian Van Eyken était assisté depuis plusieurs années par Me Pierre Monville et Me Damien Holzapfel, mais il l'est depuis janvier par Me Laurent Kennes. Quant à Sylvia B., qui était assistée par Me Eric Libert, elle l'est désormais par Me Marc Preumont. Ce changement d'avocats est survenu après l'inculpation des deux prévenus fin 2018 pour destruction de preuves issues de leur dossier au greffe du tribunal correctionnel. Cette seconde enquête est actuellement entre les mains du parquet général.

Une balle dans la tête

Christian Van Eyken et Sylvia B. sont poursuivis pour avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea. Le 8 juillet 2014, cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken. Il avait reçu une balle dans la tête. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., épouse de la victime, et Christian Van Eyken, alors patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était en effet la collaboratrice parlementaire de Christian Van Eyken, député francophone au Parlement flamand, et tous deux entretenaient une relation amoureuse. Des images de caméra de vidéo-surveillance les montrent entrer chez Marc Dellea la veille de la découverte de son corps. Ils seraient les dernières personnes à l'avoir vu vivant.

Des preuves détruites

Le DVD contenant ces images a été détruit au greffe correctionnel de Bruxelles. Christian Van Eyken et Silvia B. sont soupçonnés d'être les auteurs de ce vandalisme. Mais d'autres copies de ces images avaient été réalisées et ont été versées au dossier afin qu'il soit complet avant d'être examiné par le tribunal.

Les deux prévenus ont jusqu'à présent toujours nié être impliqués dans la mort de Marc Dellea.