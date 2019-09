Le procès de Nathan Duponcheel commence: pourquoi a-t-il égorgé le bourgmestre de Mouscron?

Le procès de Nathan Duponcheel, accusé d'avoir assassiné le bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, débute aujourd'hui devant la cour d'assises du Hainaut à Mons, a-t-on appris mardi. Celui-ci devrait durer une semaine. Le jeune Mouscronnois a avoué avoir égorgé le bourgmestre de la cité des Hurlus dans le cimetière de Luingne.

Le 11 septembre 2017, le bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne était égorgé dans le cimetière de Luingne, en face de son domicile. A l'arrivée des secours, un jeune homme âgé de 18 ans s'est livré à la police. Il a été inculpé d'assassinat dans la foulée. De nombreux éléments laissent croire qu'il avait prémédité son crime. L'homme est en aveux d'avoir tué le populaire bourgmestre de Mouscron. Il estimait que l'édile était responsable du suicide de son papa car son contrat à la Ville de Mouscron n'avait pas été renouvelé par le collège communal. Il a accosté le bourgmestre dans le cimetière, dont les grilles étaient ouvertes et fermées chaque jour par M. Gadenne, et il lui a porté des coups de cutter au niveau de la gorge. Nathan Duponcheel a été libéré sous bracelet électronique en mars 2018. Quelques jours plus tard, il a brisé ce bracelet électronique et a été renvoyé à la prison de Mons, où il est toujours détenu en attente de son procès qui démarre donc aujourd'hui.