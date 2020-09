Le procès de Stéphane Pauwels et 26 autres prévenus a débuté ce matin sous haute sécurité

(c) Belga

Vingt-sept personnes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Charleroi, exceptionnellement délogé au Lotto Mons Expo pour l'occasion. Les prévenus, parmi lesquels les frères Hakimi mais aussi l'animateur de télévision Stéphane Pauwels, sont poursuivis pour leur implication supposée dans plusieurs home-jackings.

Le procès des home-jacking débute ce lundi au Lotto Mons Expo à Mons, à 09h, sous haute sécurité. Une vingtaine de personnes sont poursuivies dans le cadre d'une série d'attaques à main armée (26 agressions au total) qui se sont déroulées en province de Hainaut et dans le Brabant wallon, entre 2015 et 2017. L'ancien animateur télé, Stéphane Pauwels, a été l'un des premiers à arriver sur place. Son nom figure dans un seul carton de ce vaste dossier. Il s'agit d'un vol avec violence perpétré dans le Brabant wallon. L'animateur et son ancienne compagne sont soupçonnés d'avoir commandité les faits, ce qu'ils contestent.

Farid Hakimi, considéré comme le chef de la bande, a été le premier à être interrogé par la président Moulart dans le cadre de l'instruction d'audience. Le boxeur montois, qui comparait sous bracelet électronique, reconnait certaines préventions mais en contestent d'autres. Il est en aveux de huit préventions et notamment de toutes celles relatives à la drogue, "sauf la circonstance aggravante d'association", a précisé son avocat, Me Discepoli.

Parmi les 27 prévenus, certains sont détenus tandis que d'autres portent un bracelet électronique. La présence policière sera dès lors importante. Une quinzaine de personnes se sont constituées parties civiles. Le dossier pourrait faire l'objet d'une demande de report par la défense car le chef d'enquête a été inculpé de violation du secret professionnel dans cette affaire. Il aurait donné de précieuses informations à la compagne de l'un des prévenus, avec laquelle il entretenait une relation intime.

Selon nos informations, le fait que ce policier soit jugé plus tard, par une autre chambre, ne devrait toutefois pas constituer une entrave au déroulement du procès.