Le procès des amants du parlement flamand pourrait être reporté

La 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles entamera ce lundi matin le procès de Christian Van Eyken, député francophone au Parlement flamand, et de Sylvia B., son ancienne collaboratrice parlementaire avec laquelle il entretenait une relation amoureuse. Le couple doit répondre de l'assassinat du mari de Sylvia B., Marc Dellea, commis en juillet 2014 à Laeken.

Le procès de Christian Van Eyken et de Sylvia B. débutera ce lundi devant la 90e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles. Mais d'emblée les avocats de la défense soulèveront un problème de procédure, selon l'un des conseils de Christian Van Eyken.



Ceux-ci déplorent n'avoir pas pu prendre connaissance de toutes les pièces du dossier en raison d'un problème qu'ils avaient déjà soulevé devant le tribunal en juin dernier. Ils avaient alors expliqué ne pas avoir pu entendre les écoutes téléphoniques versées au dossier, le greffe ne possédant pas le matériel adéquat pour lire les fichiers audio concernés.



Selon eux, ce problème technique n'a toujours pas été réglé, ce qui ne leur permet pas d'assurer la meilleure défense possible à leurs clients.



Le tribunal pourrait donc décider ce lundi de poursuivre malgré tout les débats ou de statuer directement sur cette question de procédure avant d'entamer le fond du dossier, d'après la défense.



Trois semaines de débats ont été initialement prévues pour cette affaire.



Christian Van Eyken et Sylvia B. sont prévenus pour avoir assassiné le mari de cette dernière, Marc Dellea.



Le 8 juillet 2014, cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken. Il avait reçu une balle dans la tête.



Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., l'épouse de la victime, et Christian Van Eyken, son patron et amant.



Sylvia B. était en effet la collaboratrice parlementaire de Christian Van Eyken et tous deux entretenaient une relation amoureuse.



Début 2017, le juge d'instruction avait bouclé son enquête et transmis le dossier au parquet. Le parlement flamand avait alors levé l'immunité parlementaire du député.



Ce dernier ainsi que Sylvia B. contestent toute implication dans le décès de Marc Dellea.