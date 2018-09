Le procès du meurtre de Sabrina Blairon reporté: l'une des juges ne remplit pas les conditions

Le procès de Brenda Estevenart, accusée du meurtre de Sabrina Blairon, commis le 16 octobre 2016 à Wasmes, est reporté à une date indéterminée, a confirmé vendredi Me Fabian Lauvaux, conseil de l'accusée, après une information révélée par la DH. Un problème notamment dans la composition du siège de cette session de la cour d'assises du Hainaut est à l'origine du report du procès.

Les débats sur le fond devaient commencer le lundi 1er octobre par la lecture de l'acte d'accusation tenue par l'avocat général François Demoulin. La procédure de constitution du jury, dont huit femmes et quatre hommes tirés au sort mercredi dernier et chargés de juger dès lundi Brenda Estevenart, n'est pas réglementaire et sera donc annulée. Le procès, prévu pour une semaine, est reporté à une date inconnue.

Pour rappel, Brenda Estevenart est accusée du meurtre de Sabrina Blairon, commis le 16 octobre 2016 à Wasmes (Colfontaine). Le 16 octobre 2016, vers 23h30, Sabrina Blairon a été égorgée dans la rue des Paniers après une altercation verbale avec Brenda Estevenart. Les deux femmes appartiennent à des clans rivaux.

Sabrina Blairon est la fille de Victor Blairon alors que l'accusée est celle de Rudy Deverchin. Brenda Estevenart, inculpée de meurtre, conteste les faits et est défendue par Me Fabian Lauvaux. Les parties civiles sont représentées par Me Elena D'Agristina, Me Gauthier Gossiaux, Me Ludivine Baudart et Me Pierre-Jules Cauchies. Le procès sera présidé par le Premier président de la cour d'appel du Hainaut, Philippe Morandini, tandis que l'accusation sera tenue par l'avocat général François Demoulin.