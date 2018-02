Le procès hors-normes de Salah Abdeslam débute à Bruxelles: voici le programme de cette première journée très attendue

Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos djihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, a quitté dans la nuit sa prison française pour être transféré à Bruxelles où il est jugé lundi. Il est prévu d'auditionner les prévenus, puis des parties civiles, c'est-à-dire les 6 policiers visés par des tirs, l'Etat belge, et une des associations de victimes du 22 mars. Place ensuite au procureur fédéral et à la Défense.

Le seul survivant des attentats de Paris sera donc jugé dès lundi matin au palais de Justice de Bruxelles, au même titre que Sofien Ayari. Ils sont tous deux poursuivis pour la fusillade de la rue du Dries, à Forest, qui a eu lieu le 15 mars 2016. Trois jours avant l'arrestation de Salah Abdeslam, et une semaine avant les attentats de Bruxelles.

Près de 350 journalistes sont accrédités pour ce procès hors-normes.

C'est la première fois que Salah Abdeslam comparaîtra pour des faits à connotation terroriste. En effet, la découverte de la planque de la rue du Dries pourrait bien avoir précipité les attentats de Bruxelles. "C'est un procès correctionnel ordinaire. Comme tout procès correctionnel, ce sera la procédure qui sera appliquée", a indiqué Luc Hennart, président du tribunal de première instance de Bruxelles.

Ce lundi, on procédera donc à l'audition des prévenus, puis des parties civiles, c'est-à-dire les 6 policiers visés par des tirs, l'Etat belge, et une des associations de victimes du 22 mars. Place ensuite au procureur fédéral et à la Défense.

Notons enfin que si le procès sera "normal", il sera exceptionnel en termes de sécurité. "C'est la première fois que de telles mesures sont prises. Mais j'insiste: ce sont des mesures qui sont prises par ordre de police",a ajouté Luc Hennart.

Quelque 200 policiers seront mobilisés. La place Poelaert sera cernée de béton, et certaine rues adjacentes seront fermées.

