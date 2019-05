Le procès sur la mort de Valentin s'intéresse à Dorian Daniels: dans "les enregistrements, vous êtes quand même très virulent et violent"

Le procès des bourreaux présumés de Valentin Vermeesch se poursuit aux assises de Liège. Le Hutois âgé de 18 ans souffrant de handicap mental avait été tué la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Wanze, lors d'une très longue scène de violences et de tortures avant d'être précipité dans la Meuse, où il s'était noyé.





Dorian Daniels s'était rendu au commissariat



L'audience de ce mardi s'est ouverte avec l'interrogatoire de l'un des cinq accusés: Dorian Daniels, 22 ans. Comme pour Belinda Donnay et Alexandre Hart la veille, la présidente est d'abord revenue sur le parcours de vie de l'accusé. Le jeune homme, "pas très motivé en classe", à l'attitude nonchalante, n'a jamais posé de problème de comportement ou de discipline à l'école ou dans sa vie professionnelle. Après la découverte du corps de Valentin, le 14 avril 2017, Dorian Daniels s'était rendu au commissariat.





Un ami proche d'Alexandre Hart, un autre accusé



Dorian Daniels décrit son enfance comme heureuse, avec beaucoup d'amour. Sa petite amie, qui lui rend toujours visite en prison aujourd'hui, dit de lui qu'il est "gentil, serviable, doux", tandis que lui-même se définit comme plutôt timide, ayant du mal à "s'intégrer à un groupe".



A environ 17 ans, il a rencontré Alexandre Hart, également dans le box des accusés, à l'Ecole Polytechnique de Huy 1. "On était dans le même délire. Parmi toute la classe, c'est le seul avec qui j'ai pu m'intégrer".



Les deux jeunes ont séché les cours ensemble, "mais on ne faisait pas de conneries", assure-t-il. Par le biais d'Alexandre, il a aussi rencontré Belinda Donnay. "C'est devenu ma meilleure amie". Les deux jeunes se surnomment "tata" et "neveu". Dorian Daniels fait aussi le lien entre Killian Wilmet, le plus jeune des accusés et un ami de sa soeur, et le reste de la bande.



Lorsqu'il s'est rendu au commissariat pour raconter les faits, il n'a dans un premier temps pas parlé de Killian. "Parce qu'il était mineur, c'était un ami".

"On n'entend jamais parler en négatif de vous", a relevé la présidente, Catherine Urbain. "On vous décrit comme gentil mais quand on entend les enregistrements (une partie des sévices ont été filmés, NDLR), vous êtes quand même très virulent et violent dans les coups. Comment expliquez-vous cela?".



"Je ne sais pas", a-t-il répondu, en pleurs. Dorian Daniels parle de Valentin comme "d'une connaissance, sans plus", quelqu'un de "gentil". "Je savais qu'il avait un retard mental, ça se voyait à son visage et sa façon de parler. Quand il discutait, on aurait dit un enfant", ajoute-t-il.





Il a giflé Valentin deux jours avant les sévices



La présidente est ensuite revenue sur une brève altercation entre les deux jeunes à Huy, deux jours avant la mort de Valentin. Ce jour-là, Dorian avait giflé ce dernier, qui aurait fait une remarque déplacée au sujet de sa soeur. "Il a dit que ma soeur était jolie, qu'elle était bonne" et qu'il voulait avoir une relation sexuelle avec elle.



"A la police, vous dites qu'il voulait violer votre soeur, c'était un peu exagéré?", lui a demandé la présidente. "Moi, je l'ai compris dans ce sens-là", a-t-il répondu.





Son ami Alexandre aurait harcelé sa soeur



Par ailleurs, Alexandre Hart a eu une relation avec la soeur de Dorian Daniels et a vécu dans la famille pendant un moment. "J'ai appris qu'il n'était pas correct avec ma soeur. Il la méprisait. Il la rabaissait, disait qu'elle était grosse, pas intelligente. Ça ne me plaisait pas car je le considérais comme un ami". Le couple a rompu mais Alexandre et Dorian sont restés amis.



Revenant à nouveau sur les faits, la présidente lui a demandé pourquoi il avait décidé de se rendre à la police. "J'ai appris la mort de Valentin sur Facebook et j'ai voulu prendre mes responsabilités", a-t-il expliqué. Le soir précédant la découverte du corps, un ami l'avait appelé, lui indiquant qu'"Alexandre mettait tout sur son dos". Le jeune homme, "énervé", avait alors posté un message: "tu veux gâcher ma vie. (...) De ta faute, j'ai des problèmes. Te tracasse, tu en auras aussi. De ta faute, je risque plein de choses. Tu mets tout sur mon dos. (...) J'irai moi-même te balancer pour ce que tu as fait. Enflure, tu mérites de crever pour ce que tu as fait". "Après, j'ai décidé de couper les ponts avec tout le monde, je n'ai plus eu de contacts avec lui", précise encore l'accusé.



Rappel des faits: des actes d'une atrocité extrême



Valentin Vermeesch a été tué dans la nuit du 26 au 27 mars 2017 à Wanze. Son cadavre avait été retrouvé le 14 avril, les mains menottées dans le dos et un essuie de vaisselle noué autour du cou. L'enquête avait mené à plusieurs de ses connaissances à Huy. La veille des faits, en soirée, il avait été invité dans un appartement du quartier de Statte, où il avait subi des gages et des moqueries. La scène avait ensuite dégénéré et, dans une dynamique de groupe, les cinq accusés lui avaient porté des coups et infligé des tortures.



Le dossier évoque des scènes de sévices sexuels, des traitements inhumains et dégradants et des faits de coups puissants. Valentin Vermeesch avait aussi été menotté dans le dos. Après plusieurs heures de violences, les bourreaux de Valentin lui avaient fait croire qu'il pouvait s'échapper. Mais ils l'avaient rattrapé avant de l'attacher à une barrière et de lui imposer de nouvelles tortures. Finalement, il avait été jeté vivant à l'eau pour que les jeunes se débarrassent de lui et qu'il ne les dénonce pas. Les agresseurs avaient de plus filmé le calvaire subi par le jeune homme. La tablette numérique du plus jeune d'entre eux, âgé de 16 ans, contenait les images des sévices.