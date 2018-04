Le référendum en Catalogne "n'a pas été organisé avec de l'argent public"

(Belga) "Selon les informations dont nous disposons, pas un euro de l'argent public n'a été utilisé" pour organiser le référendum catalan interdit du 1er octobre dernier, a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement espagnol Íñigo Méndez de Vigo, lors d'une conférence de presse qui a suivi le Conseil des ministres à Madrid, rapporte le quotidien espagnol El Periódico.

Le ministre a toutefois souligné qu'il incomberait au juge de la Cour suprême espagnole, Pablo Llarena, de conclure si le gouvernement régional indépendantiste avait ou non détourné des fonds publics. Pour ce faire, M. Llarena disposera des données transmises par le fisc et par la Garde civile. Les informations de cette dernière indiquent au contraire un possible investissement de 1,9 million d'euros d'argent public dans des activités liées au scrutin décrié. (Belga)