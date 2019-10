Le ring toujours fermé à la circulation à Haut-Ittre

(Belga) Un camion sur le flanc a généré la fermeture du ring de Bruxelles à Haut-Ittre/Wauthier-Braine, dès lundi après-midi. Des équipes travaillent toujours à l'évacuation des produits dangereux, a appris l'agence Belga, peu avant 21h00, auprès des services de la protection civile de Crisnée.

Le plan provincial d'urgence a été déclenché lundi après-midi à 14h45 en raison d'un accident impliquant un camion, lequel a perdu une partie de sa cargaison d'une résine hautement inflammable sur le ring 0 à Ittre, à hauteur de la borne kilométrique 72,4 en direction de Grand-Bigard. "Il s'agit de produits toxiques et inflammables conditionnés dans des fûts cubiques de 1.000 litres", indiquent les autorités provinciales, précisant que les écoulements observés ont été pompés et qu'il n'y a pas de risque de pollution de l'air. L'autoroute a été fermée à la circulation. Le ring ouest restait fermé lundi soir dans les deux sens (est et ouest), indiquaient peu après 19h00 les autorités provinciales brabançonnes sur le site internet de leur centre de crise. "Nous réalisons actuellement l'évacuation des deux produits hautement inflammables, les mêmes que ceux transportés lors de l'accident survenu le 9 octobre dernier sur l'E19 à Nimy-Maisières (Mons), et les opérations devraient encore durer plusieurs heures", précise quant à lui un porte-parole de la protection civile à l'agence Belga. (Belga)