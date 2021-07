Le site du Plan incliné de Ronquières retrouvera son Festival les 14 et 15 août

(Belga) Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Festival musical de Ronquières reviendra dans l'actualité les 14 et 15 août 2021, au pied du Plan incliné. Les organisateurs de l'événement, qui ont présenté leur programme jeudi, ont indiqué que "le festival a dû être reporté d'une semaine par rapport à ses dates historiques afin d'être, les 14 et 15 août, un des premiers événements belges de cette taille à pouvoir accueillir son public en pleine capacité, sans masque et sans distanciation."

L'affiche annonce les concerts, entre autres, de Roméo Elvis, Woodkid, Pomme, L'impératrice, La Femme, L'or du Commun, Dionysos, 47ter, Deluxe, The Magician, Aaron, Bon Entendeur ainsi que de Måneksin, le groupe de rock italien Maneskin, vainqueur du dernier concours Eurovision de la chanson. Les organisateurs ont encore précisé que les tickets 2020 peuvent être reportés pour 2021 jusqu'au 31 juillet ou seront valides pour 2022. Pour rentrer sur le site du festival, il sera indispensable que toute personne souhaitant avoir accès au site du festival ait le "Covid Safe Ticket" qui nécessitera un schéma de vaccination complet, soit deux doses de vaccins et deux semaines après le 2e dose pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca, ou une dose et deux semaines pour le vaccin Johnson & Johnson. L'entrée au site sera aussi accessible avec un test PCR de 72 heures maximum auprès d'un centre agréé. Le testing ne sera pas prévu à l'entrée du festival. (Belga)