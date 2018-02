L'application des cartes de contrôle pour le chômage a été en panne pendant quelques heures ce mardi

Plusieurs témoins nous ont contactés via notre bouton orange Alertez-nous après avoir rencontré des difficultés durant leur utilisation de l'application des cartes de contrôle pour le chômage. "Impossible de se connecter pour remplir et envoyer sa carte de chômage. Nous devons la rentrer aujourd'hui mais un message d'erreur apparaît: Failure of server APACHE bridge: No backend server available for connection: timed out after 10 seconds or idempotent set to OFF or method not idempotent", indiquait un témoin.



Même chose pour Michael: "Depuis ce matin, il est impossible de se connecter et de valider la carte de pointage de chômage électronique de ma compagne. Cela fait maintenant 3 ans qu'elle utilise cette méthode donc plus de carte papier à rentrer. Et par curiosité, j'ai voulu consulter d'autres sites du ministère SocialSecurity et tous les serveurs qui demandent une identification sont en rade. Je ne sais pas combien de temps cela va durer ni même si je vais pouvoir rentrer sa carte dans les délais. Et aucun moyen de communiquer avec les services pour signaler ça".

Vers midi, la panne a été résolue.