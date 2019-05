Le site proposait à des étudiantes de se faire entretenir par des hommes plu sâgés et fortunés: le gérant de RichMeetBeautiful condamné

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu, mercredi matin, le gérant du site Web de rencontres RichMeetBeautiful coupable d'incitation à la prostitution et de diffusion d'une publicité incitant à la prostitution. L'homme a été condamné à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Sa société, éditrice du site, a quant à elle été condamnée à une amende pénale de 240.000 euros. Le site Web RichMeetBeautiful avait diffusé en 2017, à l'Université Libre de Bruxelles (ULB), des publicités proposant à des étudiantes de se faire entretenir par des hommes plus âgés et fortunés.



La juge a globalement suivi les réquisitions du ministère public et a condamné Sigurd V., un homme d'affaires norvégien, à une peine de 6 mois de prison avec sursis et à une amende pénale ferme d'un peu plus de 20.000 euros. Elle a également condamné sa société, Digisec Limited, à une amende pénale de 240.000 euros.Le gérant et sa société ont été reconnus coupables d'incitation à la prostitution et de diffusion d'une publicité incitant à la prostitution, suite à une campagne publicitaire décriée, lancée en septembre 2017 sur un campus de l'ULB.Le tribunal les a par contre acquittés d'infraction à la loi contre le sexisme dans l'espace public, constatant que les propos sexistes ne s'adressaient pas à une ou plusieurs personnes clairement définies comme le veut la loi.La juge a également accordé des dommages et intérêts à l'ULB mais a estimé irrecevable la demande d'indemnités de la Communauté française.

Pour le tribunal, il était évident que Sigurd V. et sa société ont voulu se faire connaître auprès de personnes fréquentant l'ULB. Il les a ainsi condamnés à verser un montant de 5.000 euros de dommages et intérêts à l'ULB, comme sollicité par l'avocat de l'institution académique, Me Laurent Kennes.Enfin, le tribunal a ordonné la confiscation définitive du site RichMeetBeautiful, bloqué en Belgique depuis les faits.En septembre 2017, une remorque publicitaire avait circulé autour de l'Université Libre de Bruxelles (ULB), mentionnant: "un prêt étudiant? Sortez avec un Sugar daddy", invitant ainsi des étudiantes en difficultés financières à fréquenter, contre rémunération, des hommes plus âgés et nantis, via le site Web RichMeetBeautiful.Le jury d'éthique publicitaire avait à l'époque jugée cette publicité contraire à la dignité humaine, suite à plusieurs plaintes déposées par certains bourgmestres et échevins bruxellois qui, par ailleurs, avaient interdit l'affichage de cette publicité dans l'espace public de leur commune.Egalement, le site Web avait été fermé par les autorités belges.

Devant le tribunal, le patron du site Web, Sigurd V., s'était défendu d'avoir incité à la prostitution, se présentant comme le "bouc-émissaire idéal" face au phénomène de la prostitution estudiantine.Son avocat, Me Eric Cusas, avait également considéré que le fait de voir au travers de ce site de rencontres une incitation à la prostitution relevait d'une "vision paternaliste et caricaturale des relations qui peuvent se nouer" entre deux êtres.