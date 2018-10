Le SPF Intérieur et Vias Institute organisent un congrès technologique 'Niveau S'

(Belga) Le service public fédéral Intérieur et le centre d'expertise Vias Institute vont organiser à la fin de l'année un congrès technologique à Bruxelles, baptisé 'Niveau S', orienté sur la lutte contre les réseaux criminels, a confirmé le porte-parole du ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) lundi soir. L'information figure aussi dans De Tijd mardi.

"Le ministre Jambon souhaite que les services de sécurité se saisissent de la technologie", indique le porte-parole, Olivier Van Raemdonck. "Le système blockchain, les objets connectés et l'intelligence artificielle sont des évolutions que la police, mais aussi d'autres services, doivent utiliser pour lutter contre la criminalité. Non seulement parce que les criminels ont déjà pris le train en route, mais aussi parce que cela permet d'être plus vite sur la piste des organisations malveillantes et de les démasquer." Le titre du congrès 'Niveau S', est un clin d'œil au niveau de terreur de l'OCAM, selon le porte-parole, alors que le "S" fait référence à la sûreté, la sécurité et la société. Le congrès, organisé les 19 et 20 décembre prochains au Square Brussels, sera divisé en trois sections: des orateurs belges et étrangers, une bourse à l'emploi et une autre dédiée à l'innovation. Les start-ups, individus, entreprises, écoles, et institutions gouvernementales peuvent soumettre des projets. Le gagnant recevra un accompagnement intensif pour transformer des idées en produit fini. (Belga)