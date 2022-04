Le suspect d'une attaque au couteau à Asse relâché

(Belga) L'individu qui avait été interpellé dimanche soir après une agression mortelle à l'arme blanche à Asse a été remis en liberté par le juge d'instruction, rapporte mardi soir le parquet de Hal-Vilvorde. La recherche d'un autre suspect, qui aurait pris la fuite après l'agression au couteau, est toujours en cours.

Les faits s'étaient déroulés dimanche soir dans une habitation de Zellik, un quartier d'Asse. Une fête était censée s'y dérouler, mais la police avait été appelée vers 22h00 pour une bagarre et une personne blessée. Sur place, les agents avaient trouvé le corps d'un Moldave de 45 ans dans la cage d'escalier d'un petit immeuble. L'homme avait été poignardé au cou et était déjà mort. Selon des témoins, trois personnes qui n'habitaient pas l'immeuble mais qui étaient tout de même présentes se sont disputées et la victime a été poignardée. L'un des deux autres avait alors pris la fuite, tandis que le dernier, un Roumain de 21 ans sans domicile fixe en Belgique, était resté sur les lieux et avait été interpellé par la police. Le parquet avait dépêché le soir-même le laboratoire médico-légal et un médecin légiste et avait demandé l'envoi d'un juge d'instruction pour inculper les deux suspects. Le suspect interpellé a finalement été libéré mardi soir par le juge d'instruction. Selon le juge d'instruction, il y a pour l'instant trop peu d'éléments à charge contre lui. Entre-temps, une autopsie a été pratiquée sur la victime, mais les résultats ne sont pas encore connus. (Belga)