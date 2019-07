Le suspect de l'accident mortel de la place Rogier s'est rendu à la police

(Belga) Le suspect qui conduisait le véhicule ayant fauché mortellement un jeune homme dimanche à 04h45 sur le boulevard du Jardin Botanique à Bruxelles, face à la Place Rogier, s'est rendu ce lundi midi auprès des services de police de Bruxelles, a indiqué le parquet de Bruxelles. A.M., âgé de 24 ans, a été privé de sa liberté par le procureur du Roi. Il est en ce moment auditionné par les services de police.

Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d'instruction du chef d'homicide involontaire, de délit de fuite ayant causé la mort et de mise en danger de piétons. Le juge d'instruction dispose de 48 heures pour auditionner le suspect et décider de le placer ou non sous mandat d'arrêt. L'intéressé est déjà connu par les services de police et de justice. Il n'est cependant pas en état de récidive. La victime, un jeune homme de 21 ans, est de nationalité roumaine. (Belga)